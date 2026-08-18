سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 0.240381 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.244% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.035% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 0.24299 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.239023 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.346%.