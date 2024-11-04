История обменного курса алжирский динар–новые тайваньские доллары

Обменный курс алжирских динара/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,241, отражая изменение в размере 0.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.541% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,242, и минимумом, равным 0,238, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.674%.