سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى ليسوتو

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى ليسوتو حاليًا 0.276854 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.079% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.560% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى ليسوتو بين أعلى مستوى 0.279637 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.275877 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.694%.