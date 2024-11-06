История обменного курса доминиканское песо–лесотские лоти

Обменный курс доминиканских песо/лесотские лоти сейчас составляет 0,292, отражая изменение в размере 0.063% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.457% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/лесотские лоти колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,296, и минимумом, равным 0,287, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.157%.