1 منات تركمانستاني إلى شلن أوغندي

تحويل TMT إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1 tmt
1,113 ugx

1.000 TMT = 1,113 UGX

Mid-market exchange rate at 08:53
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٣٨٧١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٣١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات تركماني

TMT إلى USD

TMT إلى EUR

TMT إلى GBP

TMT إلى INR

TMT إلى JPY

TMT إلى RUB

TMT إلى AUD

TMT إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / شلن أوغندي
1 TMT١٬١١٢٫٥٠٠٠٠ UGX
5 TMT٥٬٥٦٢٫٥٠٠٠٠ UGX
10 TMT١١٬١٢٥٫٠٠٠٠٠ UGX
20 TMT٢٢٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ UGX
50 TMT٥٥٬٦٢٥٫٠٠٠٠٠ UGX
100 TMT١١١٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ UGX
250 TMT٢٧٨٬١٢٥٫٠٠٠٠٠ UGX
500 TMT٥٥٦٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 TMT١٬١١٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 TMT٢٬٢٢٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 TMT٥٬٥٦٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 TMT١١٬١٢٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / Turkmenistani Manat
1 UGX٠٫٠٠٠٩٠ TMT
5 UGX٠٫٠٠٤٤٩ TMT
10 UGX٠٫٠٠٨٩٩ TMT
20 UGX٠٫٠١٧٩٨ TMT
50 UGX٠٫٠٤٤٩٤ TMT
100 UGX٠٫٠٨٩٨٩ TMT
250 UGX٠٫٢٢٤٧٢ TMT
500 UGX٠٫٤٤٩٤٤ TMT
1000 UGX٠٫٨٩٨٨٨ TMT
2000 UGX١٫٧٩٧٧٥ TMT
5000 UGX٤٫٤٩٤٣٨ TMT
10000 UGX٨٫٩٨٨٧٦ TMT