10 منات تركمانستاني إلى شلن أوغندي

تحويل TMT إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

10 tmt
11,129 ugx

1.000 TMT = 1,113 UGX

Mid-market exchange rate at 08:52
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٤١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٨١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٣١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات تركماني

TMT إلى USD

TMT إلى EUR

TMT إلى GBP

TMT إلى INR

TMT إلى JPY

TMT إلى RUB

TMT إلى AUD

TMT إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / شلن أوغندي
1 TMT١٬١١٢٫٩٤٠٠٠ UGX
5 TMT٥٬٥٦٤٫٧٠٠٠٠ UGX
10 TMT١١٬١٢٩٫٤٠٠٠٠ UGX
20 TMT٢٢٬٢٥٨٫٨٠٠٠٠ UGX
50 TMT٥٥٬٦٤٧٫٠٠٠٠٠ UGX
100 TMT١١١٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ UGX
250 TMT٢٧٨٬٢٣٥٫٠٠٠٠٠ UGX
500 TMT٥٥٦٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 TMT١٬١١٢٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 TMT٢٬٢٢٥٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 TMT٥٬٥٦٤٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 TMT١١٬١٢٩٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / Turkmenistani Manat
1 UGX٠٫٠٠٠٩٠ TMT
5 UGX٠٫٠٠٤٤٩ TMT
10 UGX٠٫٠٠٨٩٩ TMT
20 UGX٠٫٠١٧٩٧ TMT
50 UGX٠٫٠٤٤٩٣ TMT
100 UGX٠٫٠٨٩٨٥ TMT
250 UGX٠٫٢٢٤٦٣ TMT
500 UGX٠٫٤٤٩٢٦ TMT
1000 UGX٠٫٨٩٨٥٢ TMT
2000 UGX١٫٧٩٧٠٥ TMT
5000 UGX٤٫٤٩٢٦٢ TMT
10000 UGX٨٫٩٨٥٢٣ TMT