10 آلاف روبية باكستانية إلى دولار بهامي

تحويل PKR إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

10000 pkr
35.19 bsd

1.00000 PKR = 0.00352 BSD

Mid-market exchange rate at 02:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073289.19151.465081.647910.963618.7298
1GBP1.1528711.23725102.8251.689031.899811.1109121.5929
1USD0.93180.808244183.1081.365151.535510.897917.4523
1INR0.01121180.009725230.012032510.01642620.01847610.0108040.209995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار البهامي
1 PKR0.00352 BSD
5 PKR0.01759 BSD
10 PKR0.03519 BSD
20 PKR0.07037 BSD
50 PKR0.17593 BSD
100 PKR0.35186 BSD
250 PKR0.87966 BSD
500 PKR1.75933 BSD
1000 PKR3.51865 BSD
2000 PKR7.03730 BSD
5000 PKR17.59325 BSD
10000 PKR35.18650 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Pakistani Rupee
1 BSD284.20000 PKR
5 BSD1421.00000 PKR
10 BSD2842.00000 PKR
20 BSD5684.00000 PKR
50 BSD14210.00000 PKR
100 BSD28420.00000 PKR
250 BSD71050.00000 PKR
500 BSD142100.00000 PKR
1000 BSD284200.00000 PKR
2000 BSD568400.00000 PKR
5000 BSD1421000.00000 PKR
10000 BSD2842000.00000 PKR