سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.0010018 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.132% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.768% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.00100377 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.000985915 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.422%.