سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.00371763 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.018% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.243% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.00375996 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.00370451 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.443%.