سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 8.83557 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.050% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.008% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 8.86321 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 8.82165 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.192%.