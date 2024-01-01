شلن أوغندي بالفرنكات القمرية Historical Exchange Rates
Welcome to the شلن أوغندي بالفرنكات القمرية history summary. This is the شلن أوغندي (UGX) بالفرنكات القمرية (KMF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UGX and KMF historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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شلن أوغندي بالفرنكات القمرية exchange rate history
The exchange rate for شلن أوغندي بالفرنكات القمرية is currently ٠٫١١٩ today, reflecting a 0.115% change since yesterday. Over the past week, the value of شلن أوغندي has remained relatively stable, with a -0.060% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of شلن أوغندي بالفرنكات القمرية has fluctuated between a high of ٠٫١١٩ on 22-08-2024 and a low of ٠٫١١٨ on 26-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-08-2024, with a -0.504% decrease in value.
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كيفية تحويل شلن أوغندي إلى فرنك قمري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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