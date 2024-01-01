科摩羅法郎兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌烏干達先令的匯率目前為8.227，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.653%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌烏干達先令的匯率波動，在25-07-2024高見8.258，並在24-07-2024低見8.150。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.328%。