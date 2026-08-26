سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.00174506 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.274% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.007% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.00174632 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.00173946 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.158%.