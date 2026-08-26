سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 0.314922 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.197% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.131% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 0.316199 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.31451 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.216%.