科摩羅法郎兌阿爾及利亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌阿爾及利亞第納爾的匯率目前為0.296，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.309%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌阿爾及利亞第納爾的匯率波動，在23-07-2024高見0.298，並在25-07-2024低見0.296。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.174%。