История обменного курса коморский франк–алжирские динары

Обменный курс коморских франка/алжирские динары сейчас составляет 0,290, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.009% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/алжирские динары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,296, и минимумом, равным 0,290, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.948%.