سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى بالفرنكات القمرية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى بالفرنكات القمرية حاليًا 3.19618 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.067% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.436% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى بالفرنكات القمرية بين أعلى مستوى 3.21425 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 3.19409 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.159%.