ألف دينار أردني إلى كولون سلفادوري

تحويل JOD إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
12341.60 svc

1.00000 JOD = 12.34160 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 21:01
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JOD إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.871051.059288.08311.452851.677940.945719.3092
1GBP1.1480411.216101.1231.667931.926341.085722.1677
1USD0.94410.822368183.161.371651.584160.892718.23
1INR0.01135290.009888990.01202510.01649410.01904950.01073470.219216

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / كولون سلفادوري
1 JOD12.34160 SVC
5 JOD61.70800 SVC
10 JOD123.41600 SVC
20 JOD246.83200 SVC
50 JOD617.08000 SVC
100 JOD1234.16000 SVC
250 JOD3085.40000 SVC
500 JOD6170.80000 SVC
1000 JOD12341.60000 SVC
2000 JOD24683.20000 SVC
5000 JOD61708.00000 SVC
10000 JOD123416.00000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الدينار الأردني
1 SVC0.08103 JOD
5 SVC0.40513 JOD
10 SVC0.81027 JOD
20 SVC1.62054 JOD
50 SVC4.05134 JOD
100 SVC8.10269 JOD
250 SVC20.25672 JOD
500 SVC40.51345 JOD
1000 SVC81.02690 JOD
2000 SVC162.05380 JOD
5000 SVC405.13450 JOD
10000 SVC810.26900 JOD