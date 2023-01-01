غورد هايتي إلى تالا ساموي

تحويل HTG إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٢٠٫٠٣ wst

1.00000 HTG = 0.02003 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 14:20 UTC
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HTG إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60661.438991.661080.96418.3283
1GBP1.1530711.229102.1551.659031.915081.1115621.1308
1USD0.93810.81367183.12061.34991.558240.9043517.1935
1INR0.01128580.009789030.012030710.01624030.01874670.010880.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

HTG إلى USD

HTG إلى SGD

HTG إلى ZAR

HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / Samoan Tala
1 HTG0.02003 WST
5 HTG0.10017 WST
10 HTG0.20034 WST
20 HTG0.40068 WST
50 HTG1.00170 WST
100 HTG2.00341 WST
250 HTG5.00852 WST
500 HTG10.01705 WST
1000 HTG20.03410 WST
2000 HTG40.06820 WST
5000 HTG100.17050 WST
10000 HTG200.34100 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Haiti Gourde
1 WST49.91490 HTG
5 WST249.57450 HTG
10 WST499.14900 HTG
20 WST998.29800 HTG
50 WST2495.74500 HTG
100 WST4991.49000 HTG
250 WST12478.72500 HTG
500 WST24957.45000 HTG
1000 WST49914.90000 HTG
2000 WST99829.80000 HTG
5000 WST249574.50000 HTG
10000 WST499149.00000 HTG