سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 5.65499 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.078% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.268% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 5.66792 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5.63263 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.238%.