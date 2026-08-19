سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 0.138817 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.034% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.013% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 0.139267 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.138137 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.188%.