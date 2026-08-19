سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 4.81361 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.052% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.064% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 4.82374 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 4.81029 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.212%.