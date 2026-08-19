سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 20.6894 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.162% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.421% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 20.7775 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 20.6894 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.159%.