Guatemala quetzalından Jamaika dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Guatemala quetzalından Jamaika dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Guatemala quetzalından (GTQ) Jamaika dolarına (JMD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GTQ - JMD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Guatemala quetzalı → Jamaika doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Guatemala quetzalı Jamaika dolarına döviz kuru şu anda 20,150, dünden bu yana %-0.126 değerinde değişti. Guatemala quetzalı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.153 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Guatemala quetzalı Jamaika dolarına döviz kuru en yüksek değeri 20,203 (25-07-2024) ile en düşük değeri 20,142 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.242 artış ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guatemala quetzalından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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