سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 0.0147418 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.018% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.129% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 0.0147559 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0147114 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.212%.