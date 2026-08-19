سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 3583.51 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.165% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 3596.34 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3555.73 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.468%.