سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 9.12624 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.087% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.166% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 9.14147 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 9.09192 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.149%.