سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 1547.45 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.088% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.034% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 1549.36 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1544.73 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.161%.