سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى جزيرة مان جنيه

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى جزيرة مان جنيه حاليًا 0.282581 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.003% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.110% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى جزيرة مان جنيه بين أعلى مستوى 0.28366 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.281961 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.176%.