سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 494.181 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.130% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.104% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 495.439 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 493.335 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.256%.