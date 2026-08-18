سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 557.704 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.415% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.369% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 560.056 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 557.704 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.