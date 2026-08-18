سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 19.5252 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.482% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.543% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 19.6512 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 19.4583 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.607%.