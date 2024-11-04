История обменного курса эфиопский быр–колумбийские песо

Обменный курс эфиопских быра/колумбийские песо сейчас составляет 35,521, отражая изменение в размере -0.820% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.395% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/колумбийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 37,050, и минимумом, равным 35,350, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.678%.