جنيه مصري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل EGP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٣٬٣٦٤٫٥٦ cve

1.00000 EGP = 3.36456 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
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EGP إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / اسكودو الرأس الأخضر
1 EGP3.36456 CVE
5 EGP16.82280 CVE
10 EGP33.64560 CVE
20 EGP67.29120 CVE
50 EGP168.22800 CVE
100 EGP336.45600 CVE
250 EGP841.14000 CVE
500 EGP1682.28000 CVE
1000 EGP3364.56000 CVE
2000 EGP6729.12000 CVE
5000 EGP16822.80000 CVE
10000 EGP33645.60000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه مصري
1 CVE0.29722 EGP
5 CVE1.48608 EGP
10 CVE2.97215 EGP
20 CVE5.94430 EGP
50 CVE14.86075 EGP
100 CVE29.72150 EGP
250 CVE74.30375 EGP
500 CVE148.60750 EGP
1000 CVE297.21500 EGP
2000 CVE594.43000 EGP
5000 CVE1486.07500 EGP
10000 CVE2972.15000 EGP