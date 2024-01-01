Египетские фунты в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте EGP в CVE по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = Esc2,092 CVE

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CVE
1 EGP в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,10592,1059
Низкий2,06232,0300
В среднем2,09172,0683
Изменение0.30%1.65%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к CVE

За последние 30 дней максимальный курс EGP к CVE составил 2,1059, а минимальный — 2,0623. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0917. Изменение курса EGP к CVE в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к CVE составил 2,1059, а минимальный — 2,0300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0683. Изменение курса EGP к CVE в процентном соотношении составило 1.65.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к CVE

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Эскудо Кабо-Верде
1 EGP2,09158 CVE
5 EGP10,45790 CVE
10 EGP20,91580 CVE
20 EGP41,83160 CVE
50 EGP104,57900 CVE
100 EGP209,15800 CVE
250 EGP522,89500 CVE
500 EGP1 045,79000 CVE
1000 EGP2 091,58000 CVE
2000 EGP4 183,16000 CVE
5000 EGP10 457,90000 CVE
10000 EGP20 915,80000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Египетский фунт
1 CVE0,47811 EGP
5 CVE2,39054 EGP
10 CVE4,78107 EGP
20 CVE9,56214 EGP
50 CVE23,90535 EGP
100 CVE47,81070 EGP
250 CVE119,52675 EGP
500 CVE239,05350 EGP
1000 CVE478,10700 EGP
2000 CVE956,21400 EGP
5000 CVE2 390,53500 EGP
10000 CVE4 781,07000 EGP