История обменного курса египетский фунт–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс египетских фунта/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 2,092, отражая изменение в размере -0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.229% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,125, и минимумом, равным 2,062, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.169%.