سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر
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سجل أسعار صرف جنيه مصري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 EGP إلى CVE
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|1.9102
|الأدنى
|1.8920
|المتوسط
|1.9034
|التغيير
|-0.88%
يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 1.89198 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.391% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.694% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 1.91663 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.89198 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.894%.
EGP إلى CVE مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert جنيه مصري to إيسكودو جزر الرأس الأخضر
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر EGP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر CVE كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert جنيه مصري to إيسكودو جزر الرأس الأخضر
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر EGP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر CVE كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.