سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 1.89198 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.391% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.694% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 1.91663 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.89198 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.894%.