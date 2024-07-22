埃及鎊兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌維德角埃斯庫多的匯率目前為2.108，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.080%。

在過去一星期，埃及鎊兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在24-07-2024高見2.113，並在22-07-2024低見2.096。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.224%。