История обменного курса египетский фунт–британские фунты стерлингов

Обменный курс египетских фунта/британские фунты стерлингов сейчас составляет 0,016, отражая изменение в размере -0.146% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.731% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/британские фунты стерлингов колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,016, и минимумом, равным 0,016, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.780%.