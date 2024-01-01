История обменного курса египетский фунт–канадские доллары

Обменный курс египетских фунта/канадские доллары сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере -0.037% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.044% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/канадские доллары колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,029, и минимумом, равным 0,028, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.800%.