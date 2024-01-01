Mısır lirasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile EGP → CVE çevirin

1.000 egp
3.339,69 cve

1.00000 EGP = 3.33969 CVE

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853881.072789.08141.453351.655020.94999518.3423
1 GBP1.1711211.25625104.3241.702031.938211.1125621.4809
1 USD0.932250.79602183.04411.354851.542850.8856517.0992
1 INR0.01122570.009585510.012041810.01631480.01857870.01066480.205905

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Mısır lirasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Cape Verde Escudosu
1 EGP3.33969 CVE
5 EGP16.69845 CVE
10 EGP33.39690 CVE
20 EGP66.79380 CVE
50 EGP166.98450 CVE
100 EGP333.96900 CVE
250 EGP834.92250 CVE
500 EGP1669.84500 CVE
1000 EGP3339.69000 CVE
2000 EGP6679.38000 CVE
5000 EGP16698.45000 CVE
10000 EGP33396.90000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Mısır Lirası
1 CVE0.29943 EGP
5 CVE1.49714 EGP
10 CVE2.99429 EGP
20 CVE5.98858 EGP
50 CVE14.97145 EGP
100 CVE29.94290 EGP
250 CVE74.85725 EGP
500 CVE149.71450 EGP
1000 CVE299.42900 EGP
2000 CVE598.85800 EGP
5000 CVE1497.14500 EGP
10000 CVE2994.29000 EGP