سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 11.0447 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.148% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.156% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 11.078 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 11.0446 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.149%.