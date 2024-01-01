阿爾及利亞第納爾兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌盧旺達法郎的匯率目前為9.790，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.002%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌盧旺達法郎的匯率波動，在22-07-2024高見9.813，並在23-07-2024低見9.751。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.284%。