История обменного курса алжирский динар–руандийские франки

Обменный курс алжирских динара/руандийские франки сейчас составляет 10,235, отражая изменение в размере 0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.126% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 10,307, и минимумом, равным 10,190, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.581%.