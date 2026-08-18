سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 673.096 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.275% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.190% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 675.39 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 673.096 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.114%.