История обменного курса алжирский динар–ливанские фунты

Обменный курс алжирских динара/ливанские фунты сейчас составляет 671,958, отражая изменение в размере 0.015% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.050% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/ливанские фунты колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 673,710, и минимумом, равным 669,114, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.