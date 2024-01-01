阿爾及利亞第納爾兌黎巴嫩鎊匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌黎巴嫩鎊的匯率目前為666.667，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.001%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌黎巴嫩鎊的匯率波動，在22-07-2024高見666.870，並在24-07-2024低見665.185。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.119%。