سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 0.719065 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.049% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.282% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 0.72233 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.717749 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.159%.