История обменного курса алжирский динар–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс алжирских динара/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 0,774, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.922% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,785, и минимумом, равным 0,762, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.166%.