阿爾及利亞第納爾兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌維德角埃斯庫多的匯率目前為0.759，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.302%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在25-07-2024高見0.760，並在23-07-2024低見0.755。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.177%。